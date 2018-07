Le secteur industriel du Vietnam se développe. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – En une vingtaine d’années, le Vietnam est passé d'une économie agricole à l'un des endroits de production les plus brillants en Asie du Sud-Est, selon le dernier rapport de Jones Lang LaSalle (JLL), rapporté par le site web Inquirer.net des Philippines dans un article intitulé «Le Vietnam est la nouvelle puissance industrielle de l'Asie du Sud-Est ».

Stephen Wyatt, directeur chargé des services immobiliers de JLL au Vietnam a estimé que le pays s'imposait comme la puissance industrielle de l'Asie du Sud-Est. Selon lui, le marché industriel entrera dans une nouvelle période et progressera dans la chaîne de valeur. En 1986, il y avait 335 hectares de terres consacrées aux zones industrielles, et le chiffre actuel est de 80.000 ha.

La Chine continue de chercher des endroits de production à l’étranger et le Vietnam est un choix idéal en raison de sa position géographique. Le Vietnam se trouve entre la Chine et Singapour et est doté d’une longue côte de 3.260 km, offrant un excellent accès en Mer Orientale, l'une des principales routes maritimes du monde.



De nombreux experts prédisent que le marché logistique du Vietnam sera le plus performant d'ici cinq à dix ans, en raison de la croissance rapide de la population à revenu intermédiaire, et du développement de l'e-commerce.

Selon la Banque asiatique de développement, le Vietnam consacre 5,8% de son PIB aux infrastructures - le taux le plus élevé de la région.



Il est extrêmement important de continuer à investir dans les infrastructures, notamment le réseau d’autoroutes et de ports maritimes pour que le Vietnam puisse entrer dans le processus industriel / logistique futur et devienne plus compétitif que ses voisins.

Tous ces éléments permettront d’attirer un grand nombre d’investissement étranger au Vietnam. Samsung est un exemple de réussite. Ce groupe a investi plus de 17 milliards de dollars au Vietnam, incitant de nombreuses autres entreprises étrangères à s'implanter dans le pays. -VNA