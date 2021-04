Les nouveaux dirigeants du Vietnam. Photo: VNA

Mexico (VNA) - Les sites web mexicains El Universal et Voces del Periodista ont publié le 6 avril un article mettant en évidence l'élection des nouveaux dirigeants du Vietnam, qui prendront des décisions clés pour le développement du pays.

Selon cet article, les principaux dirigeants du Vietnam élus à la majorité absolue pour ces cinq prochaines années étaient le chef de l'État, Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Selon la presse mexicaine, le chef de l'État, Nguyen Xuan Phuc, est un homme politique avec une vaste expérience dans la direction et l'administration du gouvernement de 2016 à 2021 lorsqu'il était Premier ministre, avec la mise en œuvre de politiques efficaces qui ont permis une croissance remarquable de l'économie et renforcé l'intégration du Vietnam dans la communauté internationale, à travers une série d'accords multilatéraux importants tels que l'accord de libre-échange avec l'Union européenne (EVFTA), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP).

Sous la direction de Nguyen Xuan Phuc, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam en 2020 a enregistré une croissance de 2,91%, malgré les fluctuations de la chaîne d'approvisionnement mondiale en raison de la pandémie de COVID-19.

Nguyen Xuan Phuc est un leader innovant et créatif qui prête toujours attention à l'amélioration de l'environnement d'investissement, à la promotion du développement économique, à la réforme administrative et à l'utilisation des talents du pays, a-t-il apprécié.

Avant d'être élu nouveau Premier ministre, Pham Minh Chinh a occupé de nombreux postes de haut rang, avec de multiples contributions importantes au développement économique, à la construction du Parti communiste du Vietnam et à la lutte contre la corruption, a-t-il noté.

Le nouveau Premier ministre est considéré comme une personne créative, innovante, à la vision stratégique. Pham Minh Chinh prendra les bonnes décisions pour le développement du pays, a-t-il apprécié.

Avec créativité et innovation, les nouveaux dirigeants vietnamiens prendront les bonnes orientations pour créer de nouveaux élans de croissance économique et de développement de la société, a-t-il cité.

Les articles ont également souligné que l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Mexique continueraient de se renforcer à tous égards.-VNA