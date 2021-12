Photo d'illustration: VNA

Vientiane (VNA) - La presse lao a publié le 7 décembre des nouvelles et articles couvrant la visite officielle au Vietnam du président de l'Assemblée nationale (AN) du Laos, Saysomphone Phomvihane, soulignant que la visite contribue non seulement à renforcer davantage les relations entre les deux organes législatifs, mais contribue également à approfondir la relations entre les deux pays.

Le journal Pasaxon – organe d’information officiel du Parti populaire révolutionnaire lao – a publié un article mettant en lumière les activités le 6 décembre au Vietnam du président de l'AN Saysomphone Phomvihane, notamment la cérémonie d'accueil solennelle présidée par le président de l'AN du Vietnam, Vuong Dinh Hue, et les questions discutées par les deux dirigeants afin de booster les relations entre les deux des organes législatifs des deux pays.

Le journal Vientiane Times a publié un article appréciant la coopération entre les deux AN des deux pays, soulignant qu'il s'agit du premier voyage à l'étranger de Saysomphone Phomvihane depuis son élection au poste de président de l'AN du Laos.

Selon l'article, lors de leur entretien tenu le 6 décembre, Saysomphone Phomvihane et Vuong Dinh Hue ont hautement apprécié la coopération de plus en plus consolidée entre les deux Assemblées nationales.

Le même jour, PathetLao Daily a publié en première page un article sur la visite officielle du président de l'Assemblée nationale Saysomphone Phomvihane au Vietnam.

Selon l'article, la décision de Saysomphone Phomvihane de choisir le Vietnam comme premier pays à visiter après avoir été élu président de l'AN du Laos une fois de plus démontré la nature particulière des relations entre les deux pays.

Malgré les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, la relation de coopération entre l'AN du Laos et celle du Vietnam est toujours maintenue de manière étroite et pratique, comme en témoigne le fait que l'AN du Vietnam a activement soutenu l'AN du Laos à organiser, mettre en œuvre, surveiller et inspecter le projet de construction du nouveau bâtiment de l'AN du Laos, un cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens.

Selon PathetLao, la visite officielle au Vietnam du président de l'AN du Laos, de son épouse et de la délégation de haut rang de l'AN du Laos affirme encore une fois les belles traditions, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples. -VNA