Des dirigeants du Vietnam. Photo: VNA

Rome (VNA) - Le 5 avril, juste après que l'Assemblée nationale vietnamienne a élu avec succès des dirigeants clés, l'Agence de presse italienne Agenziastampaitalia a publié un article de l'auteur Andrea Fais évaluant les nouveaux dirigeants vietnamiens.

L'article indique qu'avec la réélection de Nguyen Phu Trong au poste de secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en février, les élections réussies de nouveaux dirigeants clés de l’Assemblée nationale (AN), du président de l’Etat et du Premier ministre ont aidé à former l'équipe dirigeante pour les cinq prochaines années. Des analystes estiment que malgré les difficultés dues à l'épidémie de COVID-19, la nouvelle équipe dirigeante serait en mesure de faire face à tous les défis futurs.

Abordant la direction du gouvernement vietnamien, l'article affirme que les mesures choisies pour empêcher la propagation de l'épidémie de COVID-19 sont parmi les plus efficaces au monde.

L'article conclut que le Vietnam peut être optimiste quant aux perspectives en 2021 et 2022. Lorsque les États-Unis et l'Europe sortiront de la crise sanitaire, le Vietnam sera prêt à répondre à la demande de biens d'autres économies, et exploitera pleinement les potentiels de son accord de libre-échange avec l'Union européenne (EVFTA).-VNA