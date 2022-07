Photo d'illustration: VOV

Hanoï (VNA) - Nouveau tigre d’Asie, le Vietnam redresse rapidement son économie et pourrait obtenir une croissance comprise entre 5,5 et 7,9% en 2022, ont affirmé des économistes, cités par les médias régionaux, sur la perspective économique du Vietnam.



Situé au carrefour logistique régional, doté d’une main-d’œuvre qualifiée avec des salaires compétitifs et d’une stabilité politique, le Vietnam est devenu un maillon important des chaînes d’approvisionnement mondiales. Par ailleurs, son gouvernement s’applique à développer les industries manufacturières, à moderniser les infrastructures stratégiques et à améliorer l’environnement des affaires, ce qui permet de rassurer les entreprises vietnamiennes et étrangères, ont expliqué VOA, Business Times, Sputnik et d’autres agences de presse internationales.



Selon la Banque mondiale, HSBC et Standard Chartered, aujourd’hui, le Vietnam est un aimant qui attire les investissements directs étrangers notamment dans les infrastructures, le marché boursier, l’économie numérique, les énergies renouvelables, la santé et les services logistiques. Pour rappel, le Vietnam est le signataire de l’accord du partenariat économique intégral régional (RCEP) et membre de nombreux accords de libre-échange particulièrement avantageux pour ses activités commerciales. Bénéficiaire de l’âge d’or démographique, le pays investit massivement dans l’éducation et la formation afin d’améliorer la qualité de ses ressources humaines. Cette démarche encourage les grands opérateurs technologiques du monde à délocaliser leur production au Vietnam pour diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Les journaux tels que DigiTimes, le Petit journal et InvestAsian affirment que le Vietnam est l’un des pays membres qui profitent le plus de l’accord du partenariat économique intégral régional.



Aujourd’hui, le PIB du Vietnam a doublé par rapport à 2012. Le Vietnam a été épargné par les récessions économiques survenues au cours des trois décennies, notamment celle de 2020. Il s’agit de l’une des rares économies à avoir affiché une croissance positive dans le contexte pandémique. Résilient et dynamique, le Vietnam s’est redressé rapidement après la crise du coronavirus, notamment dans le domaine industriel. S’agissant de l’exportation, le nombre de commandes et la productivité ont fortement augmenté au cours du premier trimestre de 2022.



Le Vietnam est la destination de premier choix des investisseurs étrangers, dont les géants technologiques, immobiliers et de distribution. Beaucoup d’entreprises européennes et japonaises ont fait part de leur projet de délocalisation au Vietnam.



Selon le bureau d’Études macroéconomiques ASEAN+ de Singapour, la Banque mondiale et Business Times, en 2022, le Vietnam pourrait réaliser la croissance la plus forte en Asie du Sud-Est. Elle serait comprise en 5,5 et 7,9%.-VOV/VNA