Un coin de la province de Thanh Hoa. Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam et l’Égypte ont de nombreux atouts et potentiels de coopération dans l'économie maritime et le tourisme, et ce sont deux domaines de coopération prometteurs entre les deux pays.



Ceci a été mentionné dans l’article intitulé "L'économie maritime et le tourisme au cœur de la coopération entre le Vietnam et l’Égypte" publié le 20 juillet dans le quotidien Al Messa, l'un des journaux les plus prestigieux de l’Égypte.



Au début de l’article, l'auteur Refat Khaled a cité les paroles de Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, lors sa visite en Égypte en mai dernier, selon lesquelles "les relations Vietnam-Égypte connaissent un bon développement dans tous les domaines, notamment depuis la visite historique du président égyptien Abdel Fatah El-Sisi au Vietnam en 2017".



Selon l'article, la visite du président Abdel Fatah El-Sisi au Vietnam en septembre 2017 a posé des bases solides pour le développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, en particulier l'économie maritime et le tourisme.

En tant que grand pays d'Afrique du Nord, l’Égypte occupe une position géographique stratégique importante, étant à la confluence de trois continents : l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Bordée par la mer Méditerranée au nord, la mer Rouge à l’est, et comprenant le canal de Suez, l’Égypte est une voie maritime internationale majeure.



Le Vietnam a de grands potentiels pour le développement de l'économie maritime, avec ses 48 baies et plus de 3.000 petites et grandes îles situées en Mer Orientale. S’agissant des ressources marines, le Vietnam figure dans la liste des 20 zones maritimes les plus importantes sur le plan économique, avec de nombreux produits aquatiques à haute valeur économique, a écrit l’article.



Le Vietnam, qui possède plus de 3.260 km de côtes et des milliers d’îles, des centaines de plages de sable blanc et des sites touristiques de renommée mondiale tels que la baie d’Ha Long, Nha Trang, Da Nang et Phu Quoc..., est également une destination attrayante pour des millions de touristes internationaux. En 2017, le Vietnam a accueilli 12 millions d’arrivées internationales, dont des dizaines de milliers de visiteurs venus d'Afrique, d'Égypte en particulier.



En même temps, l’Égypte est bien connue pour sa civilisation antique et sa culture bien développée. Par conséquent, le pays des pyramides est également une destination de plus en plus populaire auprès des Vietnamiens. D'ailleurs, le nombre de touristes vietnamiens en Égypte ne cesse de croître.



Selon l’article, le Vietnam et l’Égypte ont signé neuf documents de coopération, dont quatre concernaient l'économie maritime et le tourisme. Cela montre que ces deux secteurs sont la priorité de la coopération bilatérale, au bénéfice des peuples des deux pays et de leur bonne amitié traditionnelle. -VNA