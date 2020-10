Tokyo (VNA) - La presse du Japon a continuellement reflété les 19 et 20 octobre la visite officielle au Vietnam du Premier ministre Suga Yoshihide.

Les deux Premiers ministres vietnamien et japonais, Nguyên Xuân Phuc (droite) et Suga Yoshihide, et leurs épouses. Photo: VNA



Selon Kyodo, les deux Premiers ministres Nguyên Xuân Phuc et Suga Yoshihide ont affirmé la poursuite et le renforcement de la coopération en matière d’économie entre les deux pays et t l'assurance de la sécurité dans la région, lors de leur entretien à Hanoi le 19 octobre.

Les deux dirigeants ont convenu de reprendre les vols réguliers entre leurs pays et de mettre en œuvre une «piste commerciale» qui permettrait aux hommes d’affaires des deux pays de voyager sans période de quarantaine de 14 jours à condition qu'ils respectent certaines des règles de prévention contre le Covid-19.

De son côté, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré être prêt à soutenir les investissements japonais au Vietnam, et espéré que les relations bilatérales se renforceraient davantage.

Selon la Télévision NHK, les deux Premiers ministres ont décidé de renforcer les chaînes d’approvisionnement, afin d’assurer la fourniture de masques de protection et d’autres marchandises vers le Japon.

En ce qui concerne les questions liées à la Mer Orientale, les dirigeants des deux pays ont réaffirmé l’importance de régler les différends par la voie pacifique, en vue d'assurer la paix, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol.

Le Premier ministre Suga Yoshihide a affirmé que le Japon renforcera le soutien pour les pays mebres de l'ASEAN en vue d'établir le principe de primauté du droit dans cette région.

Le dirigeant japonais a choisi le Vietnam et l'Indonésie comme destinations pour son premier voyage à l'étranger afin de démontrer ses priorités en matière de politique extérieure. -VNA