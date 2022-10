Phnom Penh (VNA) - Ces derniers jours, des agences de presse cambodgiennes ont publié de nombreuses articles et photos sur la visite officielle du 17 au 19 octobre au Cambodge du membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Vo Van Thuong.

Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen (droite) reçoit le permanent du Secrétariat du PCV Vo Van Thuong. Photo : VNA

La version khmère du site Freshnews a diffusé le 17 octobre un bulletin avec de nombreuses photos de l'entretien entre le permanent du Secrétariat du PCV Vo Van Thuong et Samdech Say Chhum, vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC), président du Sénat cambodgien.

Freshnews a décrit que l'entretien se déroulait dans une atmosphère chaleureuse et amicale, de compréhension et de confiance mutuelles, afin de continuer à cultiver la solidarité, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux Partis.

L'Agence Kampuchea Presse (AKP), pour sa part, a publié le 18 octobre un article sur l'entrevue entre Vo Van Thuong et le président d'honneur du PPC, président de l'Assemblée nationale (AN) du Cambodge Samdech Heng Samrin.

De plus, d'autres agences de presse cambodgiennes telles que DAPnews, la radio VAYO... ont publié des articles et photos sur l'entretien entre Vo Van Thuong et le président du PPC et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen.

Lors de l'entretien, Vo Van Thuong a souligné la signification de sa visite au Cambodge visant à approfondir les relations entre les deux Partis, les deux États, les localités des deux pays, à renforcer la coopération dans la défense et la sécurité, l'investissement et le commerce, etc.

Pour sa part, le Premier ministre cambodgien Hun Sen a affirmé la priorité absolue de promouvoir une bonne coopération entre les provinces limitrophes, notamment dans les questions de sécurité, de faciliter la circulation des marchandises et les échanges commerciaux, et de prévenir les activités illégales telles que le trafic de drogue, la traite des êtres humains. -VNA