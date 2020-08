Washington (VNA) - Le site Web du magazine américain Foreign Policy a salué le rôle de premier plan du Vietnam au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors du 36e Sommet de l'ASEAN. Photo : VNA



Dans l'article, publié vendredi dernier, intitulé "Le Vietnam avance pour assumer le rôle de leader de l'ASEAN", Foreign Policy souligne que le pays indochinois a assumé la présidence du bloc régional en novembre dernier.

Le Vietnam préside non seulement l'ASEAN, mais assume également le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, selon la politique étrangère.

À plusieurs reprises, le Vietnam a montré sa capacité à accueillir de grands forums régionaux et même des sommets de classe mondiale, comme le deuxième Sommet entre les États-Unis et la République démocratique populaire de Corée à Hanoi l'année dernière.



C'est une avancée remarquable, étant donné que le Vietnam a normalisé ses relations avec les États-Unis et a rejoint l'ASEAN au milieu des années 1990, selon le magazine américain.



Il met également en évidence les «réponses impressionnantes» du Vietnam à la lutte contre le COVID-19, qui ont jusqu'à présent suscité beaucoup de respect et de reconnaissance de la part des voisins, y compris des pays plus développés tels que Singapour, la Thaïlande et la Malaisie.



La Banque mondiale (BM), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque asiatique de développement (BAD) prévoient que le Vietnam a les plus grandes opportunités dans la région pour sortir de la crise économique post-COVID-19 avec un état relativement meilleur, selon Foreign Policy.



Il s'agit d'une transformation majeure de la position du Vietnam dans l'ASEAN, considéré comme un nouveau venu dans l'économie de marché, ajoute-t-il.



En ce qui concerne les succès diplomatiques du Vietnam, Foreign Policy souligne que Hanoi a également assumé un rôle plus crucial.



La direction de Hanoï attache une grande importance aux normes de l'ASEAN et a mis à jour une politique extérieure cohérente et a fait un pas en avant pour socialiser ces normes avec de nouveaux membres, selon la même source, qui loue également la plus grande importance de la stabilité politique et sociale du Vietnam.



Selon Foreign Policy, dans le contexte de la crise mondiale, l'objectif principal de l'ASEAN 2020 au Vietnam est de maintenir l'unité et la solidarité du bloc régional.



Les attentes élevées des autres pays membres de l'ASEAN et de leurs partenaires reflètent le niveau de confiance dans la capacité diplomatique du Vietnam, a conclu Foreign Policy. - VNA