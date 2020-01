Hanoï (VNA) – Après l’approbation par la Commission du commerce international du Parlement européen (INTA) de la recommandation sur la ratification de l’accord de libre-échange (EVFTA) et de l’accord de protection des investissements (EVIPA) Vietnam - Union européenne le 21 janvier, de nombreux journaux allemands ont publié des articles sur cet événement.

Ayant pour thème « EVFTA franchit la première barrière au Parlement européen (PE) », un article paru sur le journal Focus a précisé qu’après l’approbation par l’INTA, pour l’heure, on attend seulement l’adoption de l’EVFTA à la séance plénière du PE pour qu’il puisse être en vigueur en automne prochain.

Le journal a cité la déclaration de l’INTA à Bruxelles (en Belgique) le 21 janvier précisant qu’il s’agissait de l’accord le plus intégral et ambitieux que l’Union européenne a atteint avec un pays en voie de développement. Selon cet accord, 65% des taxes pour les produits de l’Union européenne (UE) exportés au Vietnam seront supprimés et les restes (sauf des cas exceptionnels) seront éliminés au fur et à mesure.

Quant à l’EVIPA, cet accord nécessite non seulement l’approbation du PE, de l’INTA mais aussi celle de chaque pays membre de l’UE.

Le même jour, le Süddeutsche Zeitung (SZ, Journal de l’Allemagne du Sud) a rendu public un article estimant la possibilité d’adoption et d’entrée en vigueur de l’EVFTA. Dans le mois prochain, le PE va le ratifier. Son approbation après la décision de l’INTA sera sûre.

La radio allemande Deutschlandfunk a précisé que l’INTA avait approuvé l’EVFTA avec la majorité des voix pour donner le feu vert à l’approbation de cet accord, signé en juin 2019, au sein du PE. L’Assemblée nationale du Vietnam pourrait le ratifier en mai prochain. En plus, l’article a souligné que le Vietnam était le pays producteur important des produits électroniques et des textile-habillement pour le marché européen.

Le journal Topagrar a remarqué que le soutien de l’INTA élargissait la voie de l’adoption et l’entrée en vigueur de l’EVFTA lors de la séance plénière du PE après un processus de négociation durant 8 ans. Ainsi, après Singapour, le Vietnam devient le 2e pays de l’ASEAN avec lequel l’UE signe un ALE. Au sein de ce bloc, le Vietnam est le 2e partenaire commercial de l’UE.-VNA