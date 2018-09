La présidente par intérim Dang Thi Ngoc Thinh reçoit le 26 septembre à Hanoï le président du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de Biélorussie, Mikhaïl Myasnikovich. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – «Le Vietnam attache de l’importance au développement de ses relations d’amitié traditionnelles et de coopération multilatérale avec la Biélorussie », a déclaré la présidente par intérim Dang Thi Ngoc Thinh en recevant mercredi à Hanoï le président du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de Biélorussie, Mikhaïl Myasnikovich.

La présidente par intérim du Vietnam a remercié Mikhaïl Myasnikovich pour avoir participé à la cérémonie funéraire en mémoire du président Tran Dai Quang, avant de lui demander de transmettre ses remerciements aux dirigeants et peuple biélorusses pour leurs condoléances.

Elle a affirmé que le Vietnam travaillerait avec la Biélorussie pour concrétiser les résultats acquis lors de la visite du président biélorusse Alexander Loukachenko au Vietnam en 2015 et de celle du feu président Tran Dai Quang en Biélorussie en 2017, contribuant à l’intensification des relations bilatérales.

Tenant en haute estime la collaboration étroite et le soutien mutuel des deux pays au sein des organisations et forums internationaux comme l’ONU, le Mouvement des Non alignés, l’Union interparlementaire (UIP), la dirigeante vietnamienne a exprimé sa volonté de renforcer les liens économiques et commerciaux des deux pays ainsi que leur collaboration dans la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre l'Union économique eurasiatique (UEEA) et le Vietnam.

« Le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables au fonctionnement efficace de la joint-venture de fabrication et de montage automobile MAZ Asie et à promouvoir la coopération bilatérale dans la défense, la sécurité, les sciences et technologies, la culture et le tourisme », a-t-elle souligné.

Appréciant la coopération ces dernières années entre les provinces vietnamienne de Lao Cai et biélorusse de Brest, entre la ville vietnamienne de Hai Phong et la province biélorusse de Vitebsk, entre les capitales vietnamienne Hanoï et biélorusse Minsk, et entre les provinces vietnamienne de Hung Yen et biélorusse de Minsk, Mme Dang Thi Ngoc Thinh a affirmé que l’Etat vietnamien était prêt à soutenir l’intensification de la coopération décentralisée, contribuant efficacement au développement des relations bilatérales.

Pour sa part, Mikhaïl Myasnikovich a transmis les sincères condoléances du président Alexandre Loukachenko et du peuple biélorusse aux dirigeants du Parti, de l'Etat et au peuple vietnamiens, ainsi qu'à la famille du feu président Tran Dai Quang.



Il a affirmé que la Biélorussie continuerait activement de concrétiser les accords conclus lors de la visite président Tran Dai Quang en Biélorussie en juin 2017. Il a souhaité que l'Etat vietnamien continue à soutenir la coopération bilatérale, notamment dans l’économie, le commerce et les échanges entre les deux peuples.

Informant de l’approbation par l’Assemblée nationale de Biélorussie de l’accord de libre-échange entre l’UEE et le Vietnam, Mikhaïl Myasnikovich s’est déclaré convaincu que cet accord contribuerait à la promotion des échanges commerciaux bilatéraux.-VNA