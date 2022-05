Quang Ninh, 17 mai (VNA) - La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou et une délégation grecque de haut rang se sont rendues le 17 mai dans la baie d'Ha Long, dans la province septentrionale de Quang Ninh, dans le cadre de leur visite officielle au Vietnam.

Photo : VNA

Accueillant la délégation grecque, le vice-président du Comité populaire provincial Bui Van Khang leur a donné une brève introduction sur les valeurs géologiques, géomorphologiques, historiques et culturelles de la baie - un site du patrimoine naturel mondial.

La dirigeante grecque a remercié les responsables locaux pour leur accueil chaleureux ainsi que la population locale pour leur hospitalité, exprimant sa joie du voyage dans la baie d'Ha Long.

La baie d'Ha Long a été reconnue deux fois comme site du patrimoine naturel mondial par l'UNESCO, en 1994 et 2000, et sélectionnée comme l'une des 10 plus belles baies du monde.

En tant que destination touristique populaire, elle a attiré environ 4,4 millions de visiteurs, dont près de 2,9 millions d'arrivées étrangères, en 2019 - avant la pandémie de COVID-19. La ville d'Ha Long devrait accueillir 4,5 millions de touristes cette année.- VNA