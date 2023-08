Hanoi (VNA) - La présidente du Sénat de Belgique, Stephanie D’Hose, effectuera une visite officielle au Vietnam du 21 au 25 août 2023 à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue belge Alexander De Croo, à Bruxelles, en décembre 2022. Photo: VNA

Cette visite se déroule dans le contexte des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Belgique en 2023 (22 mars 1973- 2023) avec de nombreuses activités significatives, contribuant à l’approfondissement des relations de coopération bilatérales.



Depuis un demi-siècle, les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays ne cessent de se consolider et de se développer dans divers domaines, notamment la politique et la diplomatie, le commerce, l’agriculture, l’éducation et la formation, la science et la technologie, la coopération au développement.

Les relations politiques sont rythmées par des rencontres à très haut niveau : visite du ministre fédéral de l’Agriculture Denis Ducarme au Vietnam en février 2018, visite du ministre-président flamand Geert Bourgeois en mai 2018, visite du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) Pierre-Yves Jeholet en octobre 2022, visite de la reine Mathilde de Belgique au Vietnam en tant que présidente d’honneur de l’UNICEF Belgique en mai 2023.



En septembre 2017, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a fait le déplacement en Belgique en septembre 2017 avant d'y revenir en septembre 2021 en tant que président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s'y est rendu en octobre 2018, la présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân y est venue en mars 2019, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une conversation avec son homologue belge Alexander De Croo en août 2021 et effectué une visite officielle en Belgique en décembre 2022.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue belge Alexander De Croo supervisent la signature de la lettre d'intention de coopération entre le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et le ministère belge de la Justice et de la Mer du Nord. Photo: VNA

La Belgique est actuellement le 6e partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE (après les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche). Et en 2021, le Vietnam était le 15e grand importateur hors UE de la Belgique.



Le commerce bilatéral a augmenté de 1,8 milliard de dollars en 2013 à près de 2,8 milliards en 2020. En 2021, il a bondi de 53,8% sur un an, atteignant 4,29 milliards de dollars. Ce chiffre s’est élevé à 4,5 milliards de dollars en 2022 et à 2,27 au cours des sept premiers mois de 2023.



La Belgique est non seulement l'un des pays qui promeuvent la signature et la ratification de l'Accord de libre-échange entre UE-Vietnam (EVFTA), mais aussi un pays pionnier dans la mise en œuvre du pacte. Elle est également l'un des premiers pays à avoir ratifié l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Fin 2022, les entreprises vietnamiennes ont investi dans quatre projets de 12,6 millions de dollars en Belgique. Photo: VNA

Les deux pays ont signé l’Accord de promotion et de protection des investissements le 24 janvier 1991. La Belgique compte actuellement 90 projets en vigueur au Vietnam avec plus de 1,1 milliard de dollars de capitaux enregistrés, principalement dans les domaines de l’approvisionnement en eau et du traitement des déchets, de l’immobilier, de l’industrie de la transformation, de la fabrication, la production d’engrais, la distribution d’électricité, l’agriculture, la sylviculture, l’aquaculture.



La coopération en matière d’éducation et de recherche scientifique constitue un point lumineux des relations bilatérales. Depuis 2003, le gouvernement belge offre en moyenne annuelle 40 bourses de formation postuniversitaire à des étudiants vietnamiens, et accorde chaque année environ deux millions d’euros au secteur de l’éducation et la formation par le biais de programmes de coopération entre universités et instituts de recherche.



Forte d’une base stable des relations bilatérales au cours des 50 dernières années, la

bonne coopération d’amitié traditionnelle entre les deux pays est devenue de plus en plus substantielle et efficace. Et la visite officielle au Vietnam de la présidente du Sénat de Belgique, Stephanie D’Hose, permettra d’approfondir davantage les relations de coopération entre les deux pays. – VNA