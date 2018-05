La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, lors de la rencontre 3 mai avec des électeurs du quartier de Tan Phu, arrondissement de Cai Rang, ville de Can Tho. Photo : VNA



Can Tho (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et les députés de Can Tho, ont rencontré le 3 mai des électeurs du quartier de Tan Phu, arrondissement de Cai Rang de cette ville du Sud, afin de recueillir leurs idées avant la 5e session de l’organe législatif vietnamien, prévue mi-mai.



Les électeurs ont été informés des questions qui seront abordées lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale (XIVe législature). Ils se sont également renseignés sur les activités des députés de Can Tho après la 4e session de l’Assemblée nationale. La présidente de l’Assemblée nationale leur a en outre présenté un résumé de la situation socio-économique nationale depuis janvier.



Devant les questions des électeurs sur la prévention des risques d’incendie, Nguyen Thi Kim Ngan a assuré que l’Assemblée nationale accorderait une plus grande attention à ce problème. Elle a également demandé aux autorités de Can Tho d’examiner les questions soulevées par les électeurs lors de cette rencontre, lesquelles concernent différents sujets d’actualité dont l’aménagement ou l’octroi du certificat du droit d’utilisation foncière.



S’agissant de la lutte contre la corruption, la présidente de l’Assemblée nationale a réaffirmé qu’il n’y avait pas de “zone interdite” dans ce combat et que les infractions seraient sévèrement sanctionnées.



Le même jour, Nguyen Thi Kim Ngan a assisté à l’inauguration d’une école maternelle dans le quartier de Hung Thanh, arrondissement de Cai Rang, ville de Can Tho. -VNA