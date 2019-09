Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân a affirmé vendredi 20 septembre à Hanoi à la présidente du groupe parlementaire d’amitié France-Vietnam, Catherine Deroche, que le Vietnam souhaite renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân (à droite) avec la la présidente du groupe parlementaire d’amitié France-Vietnam, Catherine Deroche, le 20 septembre à Hanoi. Photo : VNA

La dirigeante vietnamienne a hautement apprécié les contributions du Sénat français, des groupes parlementaire d’amitié France-Vietnam du Sénat français et de l’Assemblée nationale française au développement des relations entre les deux pays et leurs deux organes législatifs.Elle a estimé que la signature de l’accord de libre-échange et l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne en juin dernier à Hanoi ouvrira de nouvelles opportunités de coopération entre le Vietnam et l’Union en général ainsi qu’entre le Vietnam et la France.La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a également demandé au Sénat français de continuer d’inciter le Parlement européen et les parlements des pays membres de l’Union à les ratifier dans les meilleurs délais.Nguyên Thi Kim Ngân a souligné la coopération efficace entre les deux pays dans les domaines de la santé et de la culture, et a invité la France à continuer de soutenir les projets de formation, d’enseignement du français au Vietnam.Saluant la position française en faveur de la liberté, de la sécurité et de la sûreté de navigation et de survol en Mer Orientale, elle a souhaité que la France continue de soutenir la position vietnamienne dans le règlement des différends par les mesures pacifiques conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et en respectant les droits et les intérêts légitimes des pays côtiers de la Mer Orientale.Pour sa part, Catherine Deroche, a informé la dirigeante vietnamienne de son entretien avec des responsables du ministère vietnamien des Affaires étrangères durant lequel les deux parties ont souligné le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment l’enseignement universitaire et l’échange entre la jeunesse des deux pays.A cette occasion, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a prié la présidente du groupe parlementaire d’amitié France-Vietnam de transmettre ses salutations au président et aux vice-présidenta du Sénat français, avant de souhaiter accueillir les députés français lors de la conférence de coopération décentralisée Vietnam-France en 2021 à Hanoi. – VNA