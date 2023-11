Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, doit effectuer une visite officielle du 30 novembre au 2 décembre au Vietnam, à l’invitation de son homologue vietnamien Vuong Dinh Huê.

La présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary. Photo: Xinhua/VNA





La première visite à l’étranger de Samdech Khuon Sudary en tant que présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge se déroule après les septièmes législatives cambodgiennes et s’incrit dans le contexte de développements positifs dans les relations entre les deux pays ces derniers temps, notamment les activitées coordonnées pour les 55 ans de relations diplomatiques et l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge en 2022.



Les relations politiques ont fait valoir leur rôle clé dans les relations entre les deux pays. Les deux parties se sont coordonnées avec le Laos pour organiser avec succès une rencontre des trois dirigeants des trois partis au pouvoir, des visites bilatérales et des entretiens téléphoniques entre les hauts dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti du peuple cambodgien (PPC), et des deux Etats.

Début août dernier, le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong s’est entretenu en ligne avec le président du PPC et Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen.

Les deux parties se sont réjouies des relations de coopération sans cesse renforcées et approfondies entre le Vietnam et le Cambodge, apportant des avantages pratiques aux peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Les deux dirigeants ont souligné la signification et l’importance de la tradition de solidarité, d’attachement et de soutien mutuel comme l’un des facteurs les plus importants et la plus grande source de force pour la cause de la libération nationale d’hier ainsi que pour l’œuvre de défense et d’édification nationales d’aujourd’hui et à l’avenir de chaque Parti et de chaque pays.

Ils ont affirmé travailler ensemble pour préserver et cultiver les bonnes relations bilatérales et ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à promouvoir les relations de coopération dans tous les domaines selon les orientations convenues.

Les visites officielles au Vietnam du président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin en septembre 2022, du président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum en octobre 2022, et la visite officielle au Cambodge du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê en novembre 2022 ont positivement contribué à la promotion des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme entre les deux pays en général et entre leurs organes législatifs en particulier.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyên Huy Tang, qui a récemment rendu une visite de courtoisie à Samdech Khuon Sudary, a fait savoir que les deux parties ont souligné la signification profonde de la coopération et du soutien mutuel entre le Vietnam et le Cambodge, entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos dans le passé et à l’heure actuelle, et qu’elles ont affirmé l’importance de maintenir les relations de solidarité, de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale entre les deux pays à l’heure actuelle et à l’avenir.

La visite officielle au Vietnam de la présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge marque un nouveau jalon contribuant au renforcement et au développement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme entre les deux pays en général et entre les deux Assemblées nationales en particulier. – VNA