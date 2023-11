Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Duc Hai, accueille la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 30 novembre, la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, est arrivée à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï, entamant sa visite officielle au Vietnam du 30 novembre au 2 décembre, à l’invitation de son homologue vietnamien, Vuong Dinh Hue.



Elle a été accueillie à l’aéroport par le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Duc Hai ; le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Vu Hai Ha ; et Tran Thi Hong An, membre permanente de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale.



Il s'agit de la première visite à l'étranger de Samdech Khuon Sudary en tant que président de l'Assemblée nationale cambodgienne après les 7es élections législatives et la formation du nouveau gouvernement au Cambodge en août 2023.



La visite officielle au Vietnam de la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne constitue une activité politique diplomatique importante entre les organes législatifs des deux pays. Elle a des significations profondes et se déroule dans le contexte de progrès positifs dans les relations entre les deux pays. Il s'agit d’un nouveau jalon contribuant à consolider et à développer les relations de bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale, durable et à long terme entre les deux pays en général et entre les deux Assemblées nationales en particulier.-VNA