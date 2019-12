La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, s'exprime à l'Université fédérale de Kazan (Photo: VNA)



Moscou, 9 décembre (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a visité l'Université fédérale de Kazan dans la République du Tatarstan, en Russie, le 9 décembre dans le cadre de sa visite officielle en cours en Russie.



Lors d'une rencontre avec des dirigeants et des étudiants de l'établissement d'enseignement, elle a exprimé son plaisir de visiter l'université vieille de 200 ans, où de nombreux dirigeants russes ont poursuivi leurs études, en particulier le grand chef Vladimir Ilych Lénine.



Elle les a informés des réalisations socioéconomiques après 30 ans de processus de Renouveau (Doi moi) au Vietnam, soulignant l’importance de l’éducation et de la formation, du développement des ressources humaines et de l’application de technologies avancées aux réalisations du pays.



Le Vietnam a identifié l'éducation comme une priorité absolue dans sa stratégie nationale de développement, et un facteur décisif pour la réduction de la pauvreté ainsi que pour un développement rapide et durable, a déclaré Mme Nguyen Thi Kim Ngan.



Elle a affirmé la politique du Vietnam de développer l'amitié et la coopération avec les pays ayant des relations traditionnelles avec le Vietnam, notant que ses relations avec la Russie sont une priorité.



Elle a remercié la partie russe pour son soutien à la formation de près de 40 000 fonctionnaires et experts vietnamiens, notant que la Russie a continué d'aider à former les ressources humaines pour le Vietnam et a fourni 1 000 bourses à des étudiants vietnamiens.



La présidente Nguyen Thi Kim Ngan a exprimé son espoir que l’université continuera d’élargir sa coopération avec les universités du Vietnam dans le temps à venir, affirmant que les formations de l’Université fédérale de Kazan sont très adaptées aux demandes du Vietnam.



Elle a appelé les étudiants vietnamiens faisant leurs études à l'Université de Kazan à servir de pont pour renforcer l'amitié entre les deux pays, ainsi que pour contribuer à populariser les identités culturelles du Vietnam en Russie, favorisant ainsi davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.



Pour sa part, le recteur de l'Université fédérale de Kazan Ilshat Gafurov a déclaré que l'université avait coopéré avec 369 universités et centres de recherche étrangers dans le monde, dont ceux du Vietnam.





Il espère que l'Université fédérale de Kazan s'associera à davantage d'établissements d'enseignement vietnamiens dans les temps à venir. -VNA