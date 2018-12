La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et des leaders du groupe CJ. Photo : VNA



Séoul, 7 décembre (VNA) – Après avoir participé à un forum sur l’investissement et le commerce entre le Vietnam et la République de Corée, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a rencontré vendredi à Séoul des représentants de plusieurs groupes sud-coréens.



Lors de sa rencontre avec des leaders du groupe CJ, qui a l’intention d’investir dans l’hygiène alimentaire, la culture et la logistique au Vietnam, la dirigeante vietnamienne leur a suggéré de produire des films sur les familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes. Les leaders de CJ l’ont remerciée pour cette idée avant de promettre de la réaliser.



A ce jour, le groupe multisectoriel CJ a investi plus de 500 millions de dollars dans 17 villes et provinces vietnamiennes, ce qui a permis de créer 8.000 emplois. Ses capitaux sont principalement versés dans l’alimentation, la production pharmaceutique, les biotechnologies, les transports, le divertissement… Son chiffre d’affaires au Vietnam a atteint 1,1 milliard de dollars l’année dernière.



Pour le groupe Lotte, Nguyen Thi Kim Ngan a apprécié ses investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs de l’immobilier, du divertissement et de l’agroalimentaire. Elle a souhaité que le groupe sud-coréen investisse dans les projets d’édification de villes intelligentes, de développement touristique, de transports, de logistique, de start-up, tout en intensifiant sa collaboration avec des entreprises privées vietnamiennes.



En rencontrant des représentants du groupe VN One et de la Fédération sud-coréenne des PME (KBIZ), la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne a salué les projets de VN One à Can Tho et, plus généralement, dans le delta du Mékong. Affirmant les grands potentiels du delta du Mékong dans l’agriculture et l’aquaculture, elle a indiqué que les PME sud-coréennes pourraient coopérer avec des partenaires vietnamiens dans ces secteurs.



VN One est une entreprise sud-coréenne siégeant à Ho Chi Minh-Ville. Elle développe un complexe d’éducation, de formation professionnelle et d’immobilier, d’une superficie de 300 hectares à Can Tho.



La Fédération sud-coréenne des PME a été fondée en 1962. Elle représente 3,5 millions de PME sud-coréennes. En janvier 2016, elle a ouvert un bureau de représentation à Ho Chi Minh-Ville afin d’assister ses membres en activité au Vietnam.



Les entrepreneurs sud-coréens ont tous affirmé leur volonté d’opérer à long terme au Vietnam et de contribuer au développement du pays.



La rencontre avec les groupes sud-coréens est la dernière activité prévue dans le cadre de la visite officielle de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne du 4 au 7 décembre en République de Corée. -VNA