La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et des dirigeants de la zone militaire No3. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan s’est rendue ce vendredi 20 décembre au commandement de la zone militaire No3 dans la ville de Hai Phong au Nord.



Elle a félicité les officiers et soldats du commandement de la zone militaire No3 à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam.



Elle a souligné que la zone militaire No3 est une zone de défense stratégique au Nord-Est du pays, qui couvre neuf localités, dont cinq côtières. Ces dernières années, la zone militaire No3 a connu des acquis impressionnants dans l’édification et la défense nationales.

Pour faire avancer l'industrialisation et la modernisation nationales dans tous les domaines, tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée, dont les forces de la zone militaire No3, doivent redoubler leurs efforts pour remplir toutes les missions confiées dans le nouveau contexte.



Mme Ngan a demandé de renforcer la capacité de défense pour détruire tous les complots de sabotage des forces hostiles et défendre fermement la Patrie, d’améliorer continuellement la qualité de la formation, de coordonner étroitement avec les autorités locales pour promouvoir la défense et d’être prêt à faire face à toutes les circonstances.



Enfin, elle s’est déclaré convaincue qu'en préservant leurs traditions, les forces de la zone militaire No3 récoltera encore plus de succès dans le développement du pays et la défense nationale. - VNA