La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, au centre de soins pour invalides de Kim Bang, province de Ha Nam. Photo : VNA



Ha Nam (VNA) – A l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, s'est rendue dans deux centres de soins pour invalides et militaires malades à Ha Nam (Nord).

Elle a offert aux centres de soins des invalides de Duy Tien et de Kim Bang 10 télévisions chacun.

Nguyen Thi Kim Ngan a exprimé la reconnaissance profonde des dirigeants du Parti et de l’Etat à l’égard des invalides, des militaires malades, des proches des morts pour la Patrie et des familles méritantes, pour leurs grandes contributions aux combats pour l’indépendance nationale et à la défense de la Patrie.

La présidente de l’Assemblée nationale a demandé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales d’aider les invalides et les militaires malades à renforcer les échanges entre eux. Elle a également recommandé aux autorités de Ha Nam de continuer d’accorder leur soutien aux centres de soins pour invalides.

« Le Parti et l’Etat s’intéressent toujours à l’amélioration des politiques en faveur des personnes méritantes », a souligné Nguyen Thi Kim Ngan, avant de saluer les efforts des centres de soins pour invalides et militaires malades à Ha Nam dans l'accomplissement de leurs missions. Elle a souhaité que les cadres de ces centres continuent de travailler de façon responsable pour s’occuper au mieux des invalides et des militaires malades.

Le même jour, la présidente de l’Assemblée nationale s'est recueillie dans deux temples à la mémoire des morts pour la Patrie de la province de Ha Nam. -VNA