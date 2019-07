La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et sa délégation au temple des Morts pour la Patrie Ben Duoc. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, est allée mercredi rendre hommage aux Morts pour la Patrie à des temples qui leur sont dédiés à Ho Chi Minh-Ville, à l’occasion du 72e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).

Elle est allée au temple Ben Duoc et au monument commémoratif de la Zone de traditions révolutionnaires Sai Gon – Cho Lon – Gia Dinh, dans le district de Cu Chi.

La délégation l’accompagnant comprend Nguyen Hanh Phuc, secrétaire général de l’Assemblée nationale et responsable du bureau de l’Assemblée nationale ; la secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Vo Thi Dung ; ainsi que des dirigeants de plusieurs commissions de l’Assemblée nationale et de différents organes de la mégapole du Sud.

Des gerbes de fleurs portant des inscriptions « Se souvenir à jamais des Héros morts pour la Patrie » ont été déposées.

Mercredi matin, la présidente de l’Assemblée nationale a rendu visite à des personnes méritantes dans le district de Cu Chi. Elle leur a affirmé que le Parti, l’Etat et le peuple gardaient toujours dans leur mémoire les grands sacrifices des Morts pour la Patrie, des invalides et des personnes méritantes. Elle leur a également souhaité la santé et le bonheur. -VNA