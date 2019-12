La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Nguyên Thi Kim Ngân et le vice-président de la Chambre des conseillers du Japon Ogawa Toshio. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam attache une grande importance à son « partenariat stratégique profond pour la paix et la prospérité en Asie » avec le Japon, a affirmé jeudi 19 décembre à Hanoï la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne (AN), Nguyên Thi Kim Ngân, au vice-président de la Chambre des conseillers du Japon, Ogawa Toshio, en visite de travail au Vietnam.

Le Vietnam tient à remercier le Japon pour sa coopération et ses aides publiques au développement (APD), lesquelles ont aidé le Vietnam à développer son économie, à réduire la pauvreté et à traiter des conséquences de la guerre, notamment l’impact des engins explosifs et des produits chimiques.., a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré espérer que le Japon, avec ses riches expériences et ses technologies avancées, continuerait de soutenir le Vietnam dans la résolution de ces problèmes.

De son côté, Ogawa Toshio a affirmé que sa visite de travail au Vietnam contribuerait certainement aux relations entre les deux organes législatifs et les deux pays.

La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan et le vice-président de la Chambre des conseillers du Japon Ogawa Toshio ont convenu de maintenir régulièrement les visites et les contacts de tous niveaux, notamment ceux de haut niveau. Ils ont également décidé de renforcer les échanges entre les députés des deux pays, de suivre de près la mise en œuvre des accords bilatéraux.

Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré souhaiter que la Chambre des conseillers du Japon soutienne le renforcement des investissements japonais au Vietnam, favorise la participation d’entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement, ainsi que la promotion des échanges culturels et la coopération décentralisée entre les deux pays…

Les deux parties ont convenu de collaborer étroitement au sein des forums régionaux et internationaux, notamment quand le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN en 2020, la présidence de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour 2020-2021.

Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré espérer que le Japon continuait de soutenir la position de l’ASEAN et du Vietnam sur le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, le règlement pacifique des différends selon le droit international dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

De son côté, Ogawa Toshio a souligné le soutien des sénateurs japonais au renforcement des relations avec le Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que le parlement et le gouvernement japonais assisteraient le Vietnam dans le traitement des conséquences de la guerre. -VNA