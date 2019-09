Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a déclaré lundi 16 septembre à Hanoi au président de la Cour suprême de Singapour, Sundaresh Menon, que les résultats de sa visite au Vietnam contribueront à resserrer et à approfondir davantage le partenariat stratégique entre les deux pays.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, serre la main du président de la Cour suprême de Singapour, Sundaresh Menon, le 16 septembre à Hanoi. Photo: VNA



Lors de cette visite, les deux parties ont signé un protocole d’accord sur l’échange d’informations entre la Cour suprême de Singapour et la Cour populaire suprême du Vietnam, a fait savoir Sundaresh Menon.



La Cour suprême de Singapour est prête à partager ses expériences en matière de médiation avec la Cour populaire suprême du Vietnam, a-t-il ajouté, évoquant le rôle de médiation dans le contexte de la multiplication des échanges et des différends commerciaux internationaux.



Le Vietnam est en train d’élaborer une Loi sur la médiation et le dialogue juridictionnelles, a indiqué la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam.



Rappelant le partenariat stratégique et le partage des intérêts communs entre les deux pays qui sont membres de l’ASEAN, elle a estimé que la coopération judiciaire devrait contribuer à promouvoir les activités économiques, commerciales, touristiques et d’investissement.



Nguyên Thi Kim Ngân a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam soutient les activités de réforme judiciaire du système des cours populaires et encourage la Cour populaire suprême à renforcer l’échange d’expériences avec les juridictions étrangères, notamment aséaniennes et singapouriennes.

Elle a pour l’occasion prié le président de la Cour suprême de Singapour de transmettre son invitation de visite au Vietnam au président du Parlement de Singapour. – VNA