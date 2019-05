La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et le conseiller d’Etat et ministre chinois de la Défense nationale, Wei Fenghe. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a reçu le 27 mai à Hanoï le conseiller d’Etat et ministre chinois de la Défense nationale, Wei Fenghe.



Saluant cette première visite officielle au Vietnam de Wei Fenghe en tant que conseiller d’Etat et ministre chinois de la Défense nationale, la présidente de l’Assemblée nationale a déclaré que Hanoï attachait toujours de l’importance au développement de son amitié traditionnelle et de son partenariat stratégique intégral avec la Chine. Il s’agissait d’une politique constante et d’une priorité de la politique extérieure du Vietnam.



La dirigeante vietnamienne a également insisté sur le développement des relations entre les organes législatifs des deux pays. Selon elle, en marge des forums parlementaires régionaux et internationaux, les délégations de députés vietnamiens et chinois ont souvent des rencontres pour discuter des questions d’intérêt commun.



Le conseiller d’Etat et ministre chinois de la Défense nationale a indiqué que cette visite officielle au Vietnam avait pour objet d’appliquer les conceptions communes importantes des dirigeants des deux pays sur le renforcement de la confiance stratégique mutuelle et la promotion des relations bilatérales.



Appréciant le développement et les résultats de la coopération entre la Chine et le Vietnam ces derniers temps, Wei Fenghe a déclaré que son pays était prêt à travailler avec le Vietnam pour bien réaliser les conceptions communes des dirigeants des deux Partis et des deux pays, intensifier les échanges et la coopération entre les deux nations dans divers domaines, dont le secteur législatif.



S’agissant de son entretien tenu auparavant avec le ministre vietnamien de la Défense Ngo Xuan Lich, Wei Fenghe a affirmé que les deux parties avaient convenu de collaborer activement pour bien appliquer les conceptions communes des dirigeants des deux pays sur le renforcement de l’amitié Vietnam-Chine en vue d’un développement sain, stable et durable de ces liens. Après leur entretien, les deux ministres avaient assisté à la signature de plusieurs conventions de coopération dans la médecine militaire, la formation de personnel...



Saluant les résultats de l’entretien entre les deux ministres, Nguyen Thi Kim Ngan a souligné le rôle particulièrement important de la coopération entre les ministères de la Défense et les armées des deux pays. Elle a également déclaré tenir en haute estime le rôle des armées et des ministères de la Défense des deux pays dans la préservation de la paix et de la stabilité au service du développement socio-économique de chaque pays comme des relations bilatérales. Elle a demandé aux deux parties de poursuivre leur coopération et de renforcer leur collaboration au sein des forums internationaux et régionaux... -VNA