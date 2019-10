La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan et des ambassadeurs et des représentants en chef des missions du Vietnam à l'étranger. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, a reçu le 9 octobre à Hanoï les ambassadeurs et les représentants en chef des missions du Vietnam à l'étranger pour la période 2019-2022.



Elle a estimé les réalisations et les contributions actives du secteur diplomatique au maintien d'un environnement de paix et de stabilité au service de l’édification nationale. Dans l’avenir, les affaires extérieures continueront d’être renforcées pour valoriser le rôle et la position de l’organe législatif du pays lors des forums parlementaires internationaux et régionaux, avec l'accent mis sur la meilleure préparation pour que l'Assemblée nationale du Vietnam assume le rôle de présidence tournante de l’Assemblée générale de l'AIPA 41.



Mme Ngan a déclaré que, dans les années à venir, de nombreuses responsabilités importantes qui se poseront pour le secteur diplomatique, notamment la mission d’approfondir les relations entre le Vietnam et les pays, sa position de présidence de l'ASEAN en 2020, sa position de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2020-2021…



«Les ambassadeurs et les représentants en chef des missions du Vietnam à l'étranger devraient bien saisir, évaluer et prévoir la situation afin de donner des conseils au Parti et l'État pour régler les questions ; améliorer la qualité des activités diplomatiques au service de l'économie, du développement, de la recherche, de l’attrait des investissements.», a-t-elle souligné.



En outre, une attention particulière devrait être accordée à la diplomatie culturelle, à la présentation de l'image de la nature et de l’homme du Vietnam à la population des pays d’accueil. M. Ngan a demandé aux ambassadeurs et aux représentants en chef des missions du Vietnam à l'étranger de s’intéresser à l'étude d'expériences des pays en matière d’édification et de gestion de l'État.



Enfin, Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que la communauté vietnamienne d'outre-mer faisait partie inséparable de la communauté des ethnies vietnamiennes. Dons, le rôle des missions vietnamiennes à l’étranger est de protéger les intérêts de la diaspora et de faire en sorte qu’elle reçoive le meilleur accueil à l’étranger.

Au nom des ambassadeurs, des représentants en chef des missions du Vietnam à l'étranger, l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a affirmé que les missions diplomatiques accompliraient leur mission confiée par le Parti, l'État et le peuple, en vue de promouvoir les relations de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et les parlements des pays. -VNA