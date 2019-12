Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a déclaré que sa visite officielle du 8 au 11 décembre en Russie vise à promouvoir davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie et en même temps à renforcer les relations de coopération entre les organismes législatifsa des deux pays.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et le président de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie Vyacheslav Volodin, en décembre 2018 à Hanoi. Photo : VNA



Elle a indiqué à la presse que sa visite effectuée sur l’invitation du président de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie Vyacheslav Volodin, sera sa première en Russie en tant que présidente de l’Assemblée nationale.



Le partenariat stratégique intégral entre les deux pays se trouve dans sa bonne période de développement dans tous les domaines : politique, diplomatie, économie, commerce, investissement, science, technologie, culture, sports, tourisme, éducation, formation, défense et sécurité, s’est-elle félicitée.



Sur le plan politique et diplomatique, les deux pays jouissent d’une confiance polique très élevée, a souligné la dirigeante vietnamienne.



Les deux parties ont régulièrement échangé de délégations, dont dernièrement les visites en Russie du secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyên Phu Trong en 2018, au Vietnam du Premier ministre russe Dmitri Medvedev en 2018, en Russie du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc en 2019 et actuellement la visite en Russie de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, a-t-elle indiqué.

Le Vietnam et la Russie ont assisté ces derniers temps au développement rapide de leurs relations économiques, commerciales et d’investissement. Le commerce bilatéral a atteint 4,5 milliards de dollars en 2018, en hausse de 30% par rapport à 2017. Les échanges se sont élevés à 3,4 millards de dollars durant les neuf premiers mois de 2019.

Durant ce voyage, Nguyên Thi Kim Ngân s’entretiendra avec les hauts dirigeants russes sur les relations entre les deux pays dans tous les domaines : politique et diplomatie, économie et commerce, défense et sécurité, science et technologie, éducation et formation, ainsi que d’autres domaines de coopération potentiels.



Moi-même et le président de la Douma d’Etat participeront à la première session du Comité de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’Etat de la Fédération de Russie, a-t-elle fait savoir, se disant convaincue que cette visite contribuera à promouvoir davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays. – VNA