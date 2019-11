Hanoï, 8 novembre (VNA) - A l'issue de la séance de questions-réponses du 8 novembre, la présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, a demandé au gouvernement d'étudier à fond les opinions des députés de l’AN, des électeurs et des citoyens afin de prendre des mesures concrètes pour apporter des changements positifs dans les domaines qu’ils gèrent.

La présidente de l'AN, Nguyen Thi Kim Ngan. Photo : VNA

La présidente de l'AN a déclaré qu'après trois jours de travail avec la haute responsabilité, l'AN avait achevé la session de questions-réponses avec quatre ministres chargés de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Industrie et du Commerce, de l’Intérieur et de la Communication et de l'Information.

Les vice-Premiers ministres Truong Hoa Binh et Trinh Dinh Dung, ainsi que plusieurs autres ministres, ont également pris part à la session pour donner des explications supplémentaires sur les questions relevant de leur compétence. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, au nom du gouvernement, a présenté plus de détails sur les questions relevant de la gestion du gouvernement et a répondu aux questions des députés de l’AN.

La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a résumé que près de 250 députés avaient soulevé des questions et participé aux débats de la session, la plupart d'entre eux montrant une ferme compréhension de la réalité et des aspirations de la population.

Selon la cheffe de l’organe législative, les députés de l'AN étaient essentiellement satisfaits des réponses des membres gouvernementaux. Le Premier ministre, les vice-Premiers ministres, les ministres et les chefs de secteur ont soigneusement préparé la session, ont répondu aux questions de manière sincère et directe sans éviter les problèmes compliqués et difficiles, et ont assumé la responsabilité des lacunes et des faiblesses dans les domaines dont ils étaient chargés.

Remerciant les membres gouvernementaux pour le sérieux et le sens des responsabilités qui ont présidé à la séance de questions-réponses, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a noté que les questions des députés de l’AN pouvaient également être considérées comme une suggestion de solutions aux problèmes en suspens qui préoccupaient les électeurs. - VNA