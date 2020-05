Rencontre le 29 mai entre la présidente de la Chambre des conseillers du Japon, Santo Akiko, et l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam. Photo : VNA



Tokyo (VNA) – La présidente de la Chambre des conseillers du Japon, Santo Akiko, a déclaré tenir en haute estime les résultats impressionnants de la lutte contre le COVID-19 au Vietnam, notamment le rôle important de l’Assemblée nationale vietnamienne et le consensus des Vietnamiens dans ce combat.



En recevant le 29 mai à Tokyo l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, la présidente de la chambre haute de la Diète du Japon a adressé les remerciements du Parlement japonais à l’Assemblée nationale vietnamienne et sa présidente Nguyen Thi Kim Ngan pour le don de 20.000 masques médicaux à l’organe législatif japonais.



Elle a déclaré apprécier le développement des relations entre le Japon et le Vietnam, avant d’espérer que la coopération entre les organes législatifs des deux pays remporterait de nouveaux succès.



De son côté, l’ambassadeur Vu Hong Nam a félicité le Japon pour le succès dans la mâtrise du COVID-19. Il a également remercié le gouvernement japonais pour son attention accordée aux Vietnamien vivant, suivant des cursus ou travaillant sur son sol. Il a souligné que le gouvernement et l’Assemblée nationale vietnamiens étaient toujours aux côtés du Japon pour surmonter les difficultés.



Le 26 mai, l’ambassadeur Vu Hong Nam avait eu une rencontre avec le député Takagi Tsuyoshi, président de la Commission des règles et de l'Administration de la Chambre des représentants du Japon. -VNA