La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan et le Premier ministre australien Scott Morrison (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, a affirmé que l’AN soutenait toujours le développement de liens étroits avec l'Australie, partenaire de plus en plus important du Vietnam en Asie-Pacifique et dans le monde.

Lors d'une rencontre avec le Premier ministre australien Scott Morrison vendredi à Hanoi, Mme Ngan s'est déclarée convaincue qu'avec une croissance économique annuelle moyenne de 2,5 à 3,5%, l'Australie parviendrait à bâtir un pays multiculturel, moderne et prospère, apportant ainsi une contribution positive à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Elle a noté que les relations bilatérales se développaient, en particulier dans les domaines du commerce et des investissements, avec un commerce bilatéral de 7,7 milliards d’USD l'année dernière, en hausse de 19,3% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre pour le premier semestre de cette année était de 3,84 milliards d’USD.

En juin 2019, les investisseurs australiens ont injecté 1,86 milliard d’USD dans 458 projets, se classant au vingtième rang des 136 pays et territoires investissant au Vietnam.

Elle a déclaré que l’AN vietnamienne accordait une grande importance au soutien du Parlement australien pour l’organisation réussie de conférences interparlementaires internationales et régionales récentes, y compris la 26e Assemblée annuelle du Forum parlementaire Asie-Pacifique (FPAP 26) tenue en janvier dernier.

Morrison, pour sa part, a déclaré que les liens entre les deux organes législatifs sont devenus de plus en plus efficaces.

Il a souligné que l'Australie appuyait toujours le Vietnam dans son rôle de président de l'ASEAN et de président de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN l'année prochaine.

En ce qui concerne la question de la mer Orientale, l'hôte et l'invité ont souligné qu'il importait que les pays continuent de régler leurs différends par des moyens pacifiques, en évitant de recourir à la force ou menacer d’y recourir, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.

À cette occasion, la présidente de l’AN vietnamienne a remercié le gouvernement australien d'avoir créé des conditions favorables pour plus de 300 000 Vietnamiens qui y vivent et y travaillent. Plus de 30 000 étudiants vietnamiens étudient actuellement en Australie.

L'an dernier, plus de 380 000 touristes australiens ont visité le Vietnam.

La présidente Nguyen Thi Kim Ngan a suggéré que Morrison offre tout le soutien possible aux entreprises vietnamiennes du secteur de l'aviation.

Le même jour, le Premier ministre australien, Scott Morrison, s’est rendu sur le site de construction du projet de circuit de Formule 1 à Hanoi, affirmant qu’une fois cette course organisée, la course attirerait l’attention du monde entier.

Le Premier ministre a également exprimé sa satisfaction devant le fait que de nombreuses entreprises australiennes se coordonnent avec les organisateurs de la course, ajoutant qu'il pensait que cette coopération serait fructueuse, démontrant ainsi les relations de plus en plus fortes et efficaces entre l'Australie et le Vietnam.

Auparavant, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue australien Scott Morrison ont visité l’hôpital de campagne de niveau 2 N° 2 de l’Armée populaire du Vietnam à l’Université de médecine militaire de Hanoi.



Le Premier ministre Morrison a souligné le renforcement de la coopération en matière de défense nationale entre le Vietnam et l'Australie au cours des 21 dernières années.



L’Australie continuera d’envoyer des avions au Soudan du Sud pour transporter les officiers de l’hôpital de campagne de niveau 2 N° 1 au Vietnam et d’envoyer des avions au Vietnam pour transporter les officiers de l’hôpital de campagne de niveau 2 N° 2 à la mission de l’ONU au Soudan du Sud en novembre, a-t-il déclaré. -VNA