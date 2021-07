Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc participera à une réunion virtuelle informelle des dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) le 16 juillet, qui démontrera une fois de plus l’esprit responsable, proactif et actif du Vietnam dans la coopération de l’APEC.

Le président Nguyên Xuân Phuc (au centre) à la 27e réunion virtuelle des dirigeants économiques de l’APEC le 20 novembre 2020 en tant que Premier ministre à l’époque . Photo: VNA

S’adressant à la presse avant l’événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a déclaré que face aux graves impacts de la pandémie de Covid-19 sur tous les aspects socio-économiques, les économies de l’APEC ont montré leur proactivité, leur activité et leur adaptabilité à cette situation.



En tant que forum régional de premier plan sur la connectivité économique, les membres ont continué à prendre des engagements et à s’efforcer de maintenir des marchés ouverts, de promouvoir la libéralisation du commerce et des investissements et de soutenir le système commercial multilatéral.



En réponse à la pandémie, les membres de l’APEC se sont étroitement coordonnés via des formes flexibles telles que des réunions virtuelles, l’ouverture de sites Web pour fournir des informations sur la réponse à la pandémie et la reprise économique, le partage d’expériences et le renforcement de la coopération en matière de sécurité sociale, l’augmentation des ressources financières pour les programmes conjoints sur les questions.



Ils ont également publié de nombreuses initiatives et déclarations au niveau ministériel concernant des questions urgentes telles que la garantie de flux ininterrompus de biens essentiels, la fourniture de services de soutien aux flux de marchandises et la promotion des chaînes d’approvisionnement en vaccins dans la région, a-t-il noté. S’adressant à la presse avant l’événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a déclaré que face aux graves impacts de la pandémie de Covid-19 sur tous les aspects socio-économiques, les économies de l’APEC ont montré leur proactivité, leur activité et leur adaptabilité à cette situation.En tant que forum régional de premier plan sur la connectivité économique, les membres ont continué à prendre des engagements et à s’efforcer de maintenir des marchés ouverts, de promouvoir la libéralisation du commerce et des investissements et de soutenir le système commercial multilatéral.En réponse à la pandémie, les membres de l’APEC se sont étroitement coordonnés via des formes flexibles telles que des réunions virtuelles, l’ouverture de sites Web pour fournir des informations sur la réponse à la pandémie et la reprise économique, le partage d’expériences et le renforcement de la coopération en matière de sécurité sociale, l’augmentation des ressources financières pour les programmes conjoints sur les questions.Ils ont également publié de nombreuses initiatives et déclarations au niveau ministériel concernant des questions urgentes telles que la garantie de flux ininterrompus de biens essentiels, la fourniture de services de soutien aux flux de marchandises et la promotion des chaînes d’approvisionnement en vaccins dans la région, a-t-il noté.

Le vice-ministre a soutenu que via des activités en ligne et des efforts pour partager des expériences et renforcer la coopération, l’APEC a montré son rôle très pratique, responsable et efficace dans le combat contre le Covid-19 et la reprise économique.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu. Photo: VNA

Le Vietnam a travaillé en étroite collaboration avec la Nouvelle-Zélande, l’hôte de l’APEC en 2021, et d’autres économies membres pour apporter des idées aux programmes du forum, a-t-il poursuivi.

Le Vietnam est l’une des économies de l’APEC qui a pris l’initiative d’appeler les membres les plus développés à partager volontairement la technologie et à garantir un accès rapide et équitable aux vaccins à des coûts raisonnables. Le pays a également coopéré avec d’autres membres pour partager son expérience en matière de garantie de la sécurité sociale et de création d’emplois pour les jeunes.



L’Asie-Pacifique étant une région importante rassemblant les principaux partenaires économiques, commerciaux et stratégiques du Vietnam, la participation du président Nguyên Xuân Phuc à la réunion informelle des dirigeants de l’APEC le 16 juillet revêt une grande importance à différents égards, a-t-il déclaré.



Premièrement, a-t-il expliqué, le thème et le contenu principal de cette réunion correspondent aux priorités et à l’attention du Vietnam ainsi que d’autres membres, y compris les expériences dans la réponse à la pandémie, en particulier l’amélioration de l’accès aux vaccins, la reprise des économies, le maintien des chaînes d’approvisionnement ininterrompues et les mesures de soutien aux groupes vulnérables.



Deuxièmement, sur la base des orientations et des solutions émises par le président Nguyên Xuân Phuc et d’autres dirigeants de l’APEC, le Vietnam transformera ces engagements en programmes de coopération et plans d’action, à la fois multilatéralement au sein de l’APEC et bilatéralement avec des partenaires stratégiques, en particulier les partenaires dotés des ressources et d’un potentiel vaccinaux, financiers et commerciaux importants.



Troisièmement, comme le Vietnam est une économie en développement dynamique et a apporté une contribution active à l’APEC, comme en témoignent l’organisation réussie de la réunion des dirigeants économiques de l’APEC en 2006 et 2017 et certains succès dans la lutte contre le Covid-19 et la reprise économique, la participation de son président et ses contributions à la réunion du 16 juillet démontreront une fois de plus le sens des responsabilités du pays envers, ainsi que sa proactivité et son activité dans la coopération de l’APEC, élevant ainsi davantage sa stature et aidant à promouvoir le rôle du forum dans la structure de gouvernance économique mondiale, a-t-il encore indiqué. – VNA