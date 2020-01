Bà Ria - Vung Tàu (VNA) - En janvier, la station thermale de luxe de Binh Châu sera mise en service dans le district de Xuyên Môc, province de Bà Ria - Vung Tàu. Elle répondra aux clients les plus exigeants.

Prise de vue de nuit du "Mineral Hot Springs". Source : CVN

Conçue avec l’aide d’experts japonais, la station thermale de Binh Châu sera inspirée largement du modèle japonais dit "Onsen" (sources chaudes). Ce sera le complexe thermal le plus important et aussi le plus luxueux en Asie du Sud-Est.Le tourisme de bien-être est destiné à renforcer la santé physique et psychologique via diverses activités adaptées à tous les âges et à tous les états physiques, par exemple yoga, zumba, méditation et dessin, notamment. Aujourd’hui, on parle aussi abondamment de la baignade en eaux thermales.Ce type de tourisme se traduit par de nombreux circuits de détente, de soins, finalement très peu éloignés des voyages traditionnels. Les sciences modernes ont constaté que la plongée du corps dans l’eau minérale thermale permettrait d’améliorer la santé plus que d’autres thérapies de spa traditionnel, en matière de détente psychologique et musculaire, de réduction du stress, de circulation sanguine et de rythme respiratoire.L’eau thermale contribue non seulement aux processus de renforcement de la santé des patients atteints de pathologies osseuses, musculaires ou cardiovasculaires, mais elle alimente également le corps en minéraux.Des sources d’eau chaude reconnues à l’internationalL’eau minérale boueuse de Binh Châu, district de Xuyên Môc, province de Bà Ria - Vung Tàu (Sud), est devenue une destination renommée pour nombre de touristes. Ce complexe touristique fonctionne conformément au modèle du tourisme de bien-être, initié par la Société par actions de tourisme Saigon - Binh Châu et le voyagiste Saigontourist. D’une superficie de plusieurs dizaines d’hectares, ce complexe peut répondre aux besoins de détente des touristes qui apprécient les services haut de gamme.