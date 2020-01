Hanoi, 7 janvier (VNA) - Le ministre Dao Ngoc Dung, chef du comité d'organisation de l'ASEAN 2020 du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a présidé le 7 janvier la première réunion du pilier de la communauté socio-culturelle, discutant des activités de l’année de l’ASEAN Vietnam 2020 et l'initiative de la communauté socio- culturelle.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc préside une cérémonie à Hanoi le 6 janvier pour inaugurer la présidence de l'ASEAN en 2020 au Vietnam. Photo : VNA



Le ministère du Travail, des invalides et des Affaires sociales joue le rôle de coordination au sein de la communauté socio-culturelle du Vietnam.



Les activités de l’Année de l’ASEAN 2020 du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales comprennent 33 activités qui seront organisées tout au long de l'année, dont 2 événements importants sont la conférence de coordination de la communauté socio-culturelle de l’ASEAN (ASCC) en avril 2020 à Da Nang et la 24e réunion du conseil de l’ASCC en octobre 2020 à Ho Chi Minh-Ville.

L'objectif ultime est de proposer deux déclarations de haut niveau sur le développement des ressources humaines et le travail social dans l'ASEAN - des sujets de préoccupation pour toutes les nations. Jusqu'à présent, le travail de préparatifs du contenu est assez bon. Les pays apprécient hautement la préparation du Vietnam.



Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, secrétaire général du Secrétariat national de l'ASEAN 2020, chef de la SOM Vietnam, a noté la réunion tenue à temps, démontrant les hautes responsabilités du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales pour des questions importantes du pays, ainsi que la mise en œuvre sérieuse des instructions du Bureau politique, du Premier ministre, du Comité national de l'ASEAN 2020 immédiatement après la cérémonie d'inauguration de la présidence de l'ASEAN 2020.



Pour devenir une communauté solide et pragmatique, l'ASEAN doit être en mesure de s'adapter efficacement aux défis. Par conséquent, le Vietnam a choisi le thème de l'Année de l'ASEAN 2020 comme «Cohésif et réactif» qui est soutenu par les cinq priorités pour 2020, identifiées en vue d'atteindre les objectifs à long terme de l'ASEAN. Ils impliquent de contribuer activement à un environnement régional de paix, de sécurité et de stabilité; apporter la prospérité grâce à l'intégration et à la connectivité régionales, renforçant l'adaptabilité de l'ASEAN à la quatrième révolution industrielle pour saisir les opportunités; sensibiliser la communauté et l'identité de l'ASEAN; renforcer les partenariats pour la paix et le développement durable et promouvoir le rôle et la contribution de l'ASEAN dans la communauté internationale; et l'amélioration de la capacité et de l'efficacité opérationnelle de l'ASEAN.



Abordant le rôle du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a déclaré que l'objectif était de construire une communauté pacifique, stable, prospère et durable, et que le pilier de la culture et de la société est le troisième pilier, mais il est décisif pour le succès ou l'échec de la construction communautaire, jouant un rôle clé dans l'ASEAN 2020, donc le rôle de coordination du ministère est très important.- VNA