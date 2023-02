Prise de photos et nourrissage d'éléphants à Buôn Dôn.

Dak Lak (VNA) - Le Centre touristique du pont suspendu du district de Buôn Dôn, première destination touristique de la province de Dak Lak dans les hauts plateaux du Centre, a annoncé avoir cessé le service de balade à dos d’éléphant depuis le 10 février.

Le district de Buôn Dôn offre désormais un service de prise de photos avec des éléphants et de nourrissage d'éléphants, dans le but de préserver les troupeaux d'éléphants domestiques et de promouvoir un tourisme respectueux de ces animaux, selon ledit Centre touristique.

Un représentant du Centre touristique du pont suspendu du district de Buôn Dôn a expliqué que les visiteurs peuvent désormais observer les éléphants, prendre des photos avec eux, leur offrir de la nourriture, visiter des maisons longues, découvrir les coutumes locales, écouter des gongs et boire du rượu cần (alcool de riz conservé dans une grande jarre et siroté avec une paille de bambou), sans oublier de traverser le pont suspendu sur la rivière Serepok.

Situé à environ 45 km de la ville de Buôn Ma Thuôt en direction du nord-ouest, Buôn Dôn était autrefois le berceau de la célèbre chasse et de l'apprivoisement des éléphants sauvages dans tout le pays. Cet endroit est également une destination touristique renommée des hauts plateaux du Centre.

Selon le Centre de conservation, de sauvetage des animaux, de gestion et de protection des forêts de la province de Dak Lak, il reste environ 80 éléphants sauvages vivant dans le parc national de Yok Don et 37 éléphants domestiques.

En 2018, la fondation Animals Asia (AAF) a fourni un financement de 65.000 USD pour mettre fin au tourisme à dos d'éléphant dans le Parc national de Yok Dôn. Au cours des dernières années, les responsables de Dak Lak ont dépensé des milliards de dôngs pour sauver six éléphants domestiques et les prendre en charge avant de les relâcher dans la nature. -CVN/VNA