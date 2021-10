Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung et la vice-ministre nicaraguayenne des Affaires étrangères Arlette Marenco ont effectué la première consultation politique en ligne au niveau vice-ministériel des Affaires étrangères.

Le vice-ministre vietnamien a parlé de la situation politique, économique et sociale ; de la réponse à la pandémie de COVID-19 ; de la politique étrangère du Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam souhaitait continuer à promouvoir les relations d'amitié et de coopération avec le Nicaragua sur la base du partage des principes fondamentaux des relations internationales et des intérêts communs durant le processus de développement des deux pays. Il a hautement apprécié les bonnes relations traditionnelles entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du Front de libération nationale (FSLN).



La vice-ministre des Affaires étrangères Arlette Marenco a informé sur la situation au Nicaragua, les mesures prises par le gouvernement pour maintenir la stabilité et le développement socio-économique dans le contexte actuel. Elle a tenu en haute estime les réalisations du Vietnam dans le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et le développement socio-économique, tout en affirmant que le Nicaragua souhaitait renforcer l'amitié et la coopération multiforme avec le Vietnam.

La première consultation politique Vietnam- Nicaragua. Photo : VNA

Les deux ministres ont convenu que les deux parties continueront de travailler en étroite collaboration pour développer les relations bilatérales, renforcer les visites et mettre en oeuvre le mécanisme de consultation politique entre les deux ministères, promouvoir le dialogue et la connexion entre les ministères, secteurs et entreprises, créer un cadre juridique pour la promotion du commerce et des investissements et promouvoir la coopération dans les domaines potentiels.



Les deux parties ont discuté des questions internationales et régionales d'intérêt commun ; convenu de continuer à se soutenir au sein des organisations internationales et lors des forums multilatéraux dont le Vietnam et le Nicaragua sont membres, notamment dans le cadre des Nations Unies. - VNA