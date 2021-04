Les utilisateurs peuvent installer l'application i-Speed sur un appareil mobile ou mesurer directement sur le site Web https://speedtest.vn ou https://i-speed.vn. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 2 avril à Hanoï, le Centre d’information du réseau Internet du Vietnam (VNNIC) et l’Autorité des télécommunications (ministère de l'Information et des Communications) ont officiellement annoncé l'application i-Speed. Déployée sur les plates-formes iOS et Android, cette application aide les utilisateurs à mesurer et à auto-évaluer activement leur vitesse d'accès Internet.

i-Speed by VNNIC (ou i-Speed) est développée à partir du système de mesure de la vitesse Internet du Vietnam, fourni sur une interface Web (basée sur le Web) à https://speedtest.vn ou https: // i-speed .vn.

Comparez les deux applications i-Speed et SpeedTest. Photo: VNA

En 2020, VNNIC s'est coordonné avec l’Autorité des télécommunications et les fournisseurs d'accès Internet vietnamiens pour déployer près de 30 points de mesure dans tout le pays.

i-Speed est conçue de manière simple et pratique pour améliorer l'interaction avec l'utilisateur. Les internautes au Vietnam peuvent mesurer activement les paramètres de vitesse d'accès à Internet tels que: la vitesse de téléchargement et la latence (Ping, Jitter) et auto-évaluer la qualité de la fourniture de la qualité de service de l'opérateur.

Le développement de l’application i-Speed et la publication de statistiques sur la vitesse d'accès à Internet contribuent à promouvoir la compétitivité et améliorer la qualité du service Internet des entreprises.

Actuellement, 10 entreprises participent à la mise en œuvre des points de mesure sur le système, notamment VNPT, Viettel, Vietnamobile, Mobifone, NetNam, HTC, FPT Telecom, CMC Telecom, SCTV et SPT.

Dans les temps à venir, VNNIC continuera de coopérer avec les autorités et les fournisseurs de services Internet pour améliorer l’application i-Speed, établir davantage de points de mesure dans tout le pays, dans le but d'assurer le fonctionnement du réseau Internet du Vietnam de manière sécurisé et moderne, et améliorer la capacité de l'infrastructure numérique au service de la transformation numérique nationale. -VNA