Le système de tri automatique de colis au Centre de Transport et d’Entrepôt du Centre. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La Poste du Vietnam a mis en service le 22 mars le système de tri automatique de colis au Centre de Transport et d’Entrepôt du Centre dans la zone industrielle de Hoa Khanh, ville de Da Nang (Centre).

Ce système moderne permettra de classer les marchandises avec une capacité de tri allant jusqu'à des dizaines de milliers de colis par heure.

Selon son directeur général Chu Quang Hao, la Poste du Vietnam construit un écosystème fermé aidant à raccourcir les délais de livraison tout en garantissant l'exactitude et la sécurité de tous les colis envoyés par le client. En outre, cet écosystème contribuera à économiser au maximum de ressources humaines et à améliorer la productivité du travail, répondant à toutes les exigences des clients nationaux et internationaux. -VNA