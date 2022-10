Le président du conseil d'administration de la Poste du Vietnam, Nguyen Hai Thanh, s'exprime lors de la cérémonie d'accueil de la délégation du ministère lao de la Technologie et des Communications. Photo: vnpost .vn

Hanoï (VNA) - La Poste du Vietnam aidera la Poste du Laos dans la transformation numérique et l'application de plateformes numériques aux services postaux, a déclaré le 10 octobre le directeur général de la société vietnamienne Chu Quang Hao.

Recevant le 10 octobre une délégation du ministère lao de la Technologie et des Communications dirigée par son ministre Boviengkham Vongdara, en visite de travail à Hanoï, il a déclaré que les services numériques et le commerce électronique connaîtront un boom dans les temps à venir et que les deux sociétés intensifieront leur coopération dans le domaine du commerce électronique.

En particulier, la Poste du Vietnam va booster la publicité et la vente des spécialités du Laos sur sa plateforme de commerce électronique Postmart.vn, a-t-il ajouté.

Le président du Conseil d'administration de la Poste du Vietnam, Nguyen Hai Thanh, a déclaré qu'à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les pays en septembre dernier, la Poste du Vietnam et celles du Laos avaient signé un accord de coopération.

Il a exprimé son espoir qu'avec le soutien des ministères vietnamien et lao de l'Information et des Communications, les deux sociétés renforceront leur partenariat bilatéral et en feront un point positif des relations entre leurs pays.

La délégation du ministère lao de la Technologie et des Communications en visite de travail à la Poste du Vietnam. Photo: vnpost.vn

Nguyen Hai Thanh a également recommandé de promouvoir de nouvelles possibilités de coopération dans des domaines tels que la finance postale, le commerce électronique et les services numériques.

Le ministre lao Boviengkham Vongdara a fait l'éloge de la coopération entre la Poste du Vietnam et celle du Laos, souligant que les deux parties disposent de nombreuses opportunités de coopération, notamment dans la logistique et la livraison de marchandises.

Il a espéré que la Poste du Vietnam aiderait son homologue lao dans la transformation numérique dans les temps à venir, et que les deux parties renforceraient encore les connexions dans d'autres domaines pour atteindre bientôt les objectifs fixés et contribuer à l'amitié, à la solidarité et à la coopération entre le Vietnam et le Laos. - VNA