La porte-parole du ministère des Affaires étrangères (AE), Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse organisée virtuellement jeudi après-midi, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères (AE), Le Thi Thu Hang, a partagé quelques informations liées à la protection du citoyen et à des problèmes internationaux.



La porte-parole a affirmé que les réalisations remportées par le Parti communiste chinois et le peuple chinois au cours des 100 dernières années sont énormes et impressionnantes. Elle a déclaré espérer que sous la direction du Parti communiste chinois, le peuple chinois continuera à remporter de plus grandes victoires sur sa voie de développement, et que la Chine continuera de contribuer activement à la paix, à la stabilité et au développement prospère dans la région et dans le monde.



S'agissant des relations États-Unis – Chine, Le Thi Thu Hang a déclaré que le Vietnam s'intéresse et suit l'évolution des relations internationales dans la région et dans le monde. Le Vietnam espère que la Chine et les États-Unis maintiendront leur coopération et leur dialogue, développeront leur rôle important et apporteront des contributions actives à la paix, à la sécurité, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans la région ainsi que dans le monde, maintiendront la coopération et le respect du rôle central de l’ASEAN dans la structure régionale en formation.



Concernant les informations sur des travailleurs vietnamiens en Serbie battus et agressés, la porte-parole Le Thi Thu Hang a déclaré que selon les informations initiales de l’ambassade du Vietnam en Roumanie et en Serbie, il n’y avait pas de travailleurs vietnamiens battus ou agressés. Elle a ajouté que le ministère des Affaires étrangères avait demandé à l'ambassade de continuer à contacter les organes locaux pour vérifier les informations, prendre des mesures pour protéger les droits et les intérêts des citoyens vietnamiens et assurer la sécurité des travailleurs vietnamiens en Serbie.-VNA