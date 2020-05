Mai Dinh Phuong à côté d’un durianier. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Les impacts du changement climatique sont déjà bien visibles, au Vietnam. Dans la province de Dak Lak, sur les Hauts plateaux du Centre, les caféiculteurs s’adaptent… plutôt bien que mal. C’est sur la polyculture qu’ils misent désormais pour s’assurer des revenus plus stables.



Mai Dinh Phuong est caféiculteur à An Phu, un village rattaché au district de Cu Mgar. C’est sa principale activité agricole, mais pas la seule car il a désormais une deuxième corde à son arc : la fruiticulture. Il faut dire qu’au bout de trente ans d’exploitation, ses caféiers commençaient à perdre en rentabilité. Aussi a-t-il décidé de planter des arbres fruitiers pour diversifier sa production : un choix qui s’est révélé judicieux…



« Il faut savoir qu’avec un hectare de caféiers, on ne peut produire que de 2,5 à 3 tonnes de café par an, et qu’en plus, les prix ne cessent de baisser », nous explique-t-il. « C’est pour ça que je me suis mis à planter des durianiers, des poivriers et des avocatiers. Et pour l’instant, je m’en sors plutôt pas mal… »



Duong Van Thao est lui aussi caféiculteur, mais à Ê Cham, un village situé dans le district de Krông Ana. Tout comme Mai Dinh Phuong, il a choisi de miser sur la polyculture. Bien lui en a pris car son exploitation de 4 hectares lui rapporte de 300 à 400 millions de dôngs (de 12 à 16 000 euros) chaque année.



« On assiste à une véritable chute des cours du café sur les Hauts plateaux du Centre, ces derniers temps... Je me demande bien comment je pourrais m’en sortir si je ne pratiquais pas la polyculture. Ça me permet non seulement de compenser les pertes occasionnées par le café, mais aussi de renforcer mon exploitation », nous dit-il.