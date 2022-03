Hanoi (VNA) - Malgré les impacts ravageurs du Covid-19 sur l’économie mondiale, la politique sélective d’attraction des investissements du Vietnam en donnant la priorité aux projets de haute qualité s’est avérée efficace, selon des experts.

Le Vietnam, une destination privilégiée pour les investissements directs étrangers. Photo: VNA

Cette année devrait être une bonne année pour l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), car le Vietnam s’assure de son image de destination sûre, attrayante et prometteuse pour les investisseurs étrangers.

Dô Nhât Hoàng, chef de l’Agence des investissements étrangers relevant du ministère du Plan et de l’Investissement, a déclaré que grâce à cette politique, les IDE dans des secteurs à haut risque de pollution de l’environnement et utilisant des technologies obsolètes telles que le tissage et la teinture ont diminué, tandis que les IDE les flux vers des projets de haute qualité utilisant des énergies vertes et renouvelables ont augmenté.

Notamment, le groupe danois LEGO a annoncé un plan de construction d’une usine de 44 hectares pour plus d’un milliard de dollars dans la province méridionale de Binh Duong. Les travaux sur le projet débuteront au cours du second semestre 2022 et l’usine devrait être opérationnelle en 2024. Il s’agira de la première usine neutre en carbone de LEGO dotée d’un système d’énergie solaire, garantissant qu’elle ne causera pas de pollution environnementale ou ne dégagera pas de poussière et de déchets.

Singapour est devenu le plus grand investisseur au Vietnam avec plus de 1,7 milliard de dollars, suivi par la République de Corée avec plus de 1,4 milliard de dollars, ainsi que la Chine et le Japon.

Les experts ont estimé que le Vietnam connaîtra une année fructueuse en matière d’attraction d’IDE grâce à ses efforts de réforme administrative, à la reprise rapide de la chaîne d’approvisionnement mondiale et à l’augmentation du pouvoir de consommation.

Le Vietnam attire près de 5 milliards USD d'IDE en deux premiers mois de 2022. Photo: VNA



Les activités de relations extérieures ont également soutenu l’attraction des IDE du pays. Lors du voyage en Europe du Premier ministre Pham Minh Chinh fin 2021, la valeur totale des accords signés a atteint 30 milliards de dollars.

Le représentant en chef de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hanoi, Nakajima Takeo, a déclaré que récemment, le flux d’IDE japonais vers le Vietnam avait été ajusté avec un nombre plus élevé de projets dans les secteurs de la vente au détail et des services pour desservir le marché intérieur et pour l’exportation, faisant ainsi pleinement l’utilisation des accords de libre-échange que le Vietnam a signés.

A l’instar des entreprises japonaises, des investisseurs européens, sud-coréens et américains ont manifesté leur intérêt pour le marché vietnamien, ce qui a montré leur confiance dans la destination sûre, attrative et prometteuse du Vietnam.

Le vice-président de l’Association vietnamienne des entreprises à capitaux étrangers (VAFIE), Nguyên Van Toan, a déclaré que les atouts du Vietnam en matière de situation géographique favorable, d’amélioration de l’environnement des affaires et d’investissement et d’un meilleur système d’infrastructure l’ont rendu attrayant pour les investisseurs étrangers.

Il a conseillé aux localités de développer davantage la qualité des ressources humaines pour se préparer aux projets d’IDE avec les hautes technologies des pays développés. Ils devraient également proposer de meilleures politiques pour stimuler les investisseurs étrangers, tout en renforçant les liens entre les entreprises d’IDE et les entreprises locales, améliorant ainsi la valeur et l’efficacité des projets d’IDE au Vietnam. – VNA