Photo d'illustration : tuyengiao.vn



Hanoï (VNA) – “La politique constante de l'État vietnamien est de protéger et promouvoir les droits de l'homme, dont les libertés fondamentales spécifiées dans la Constitution de 2013 et de nombreux textes juridiques cohérents".



C’est ce qu’a souligné Le Thi Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réponse à des questions de correspondants sur la réaction du Vietnam à un rapport de Freedom House selon lequel Le Vietnam continue de faire partie du groupe des pays non libres.



Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, donnée le 11 mars, elle a insisté sur les efforts incessants du Vietnam pour améliorer son système juridique et prende des mesures concrètes dans le but de mieux assurer les droits de l’homme, les droits du citoyen. Le Thi Thu Hang a rappelé que lors du 3e cycle de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’Homme en 2019, de nombreux pays avaient participé aux réunions sur le Vietnam et la majorité avait apprécié les efforts et les réalisations du Vietnam, affirmant leur soutien à l’approche du pays et lui donnant des recommandations constructives. -VNA