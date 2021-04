Photo d'illustration: baomoi.com

Hanoï (VNA) - Le Département de la police des Transports a lancé le 15 avril une campagne afin de garantir la sécurité routière et l'ordre social au service des prochaines élections législatives et à l'occasion des vacances de la Journée de la libération du Sud (30 avril) et de la fête du Travail (1er mai).

Pendant la période de pointe de 2 mois (du 15 avril au 14 juin), le Département de la police des Transports mettra en place des forces pour garantir la sécurité routière et l'ordre social sur trois voies de transports: routière, fluviale et ferrée.

Le général de brigade Le Xuan Duc, chef adjoint du Département de la police des Transports, a déclaré que la période de pointe de 2 mois visait à créer un changement clair dans l'ordre et la sécurité de la circulation, tout en sensibilisant le public au respect de la loi lors de l'entrée dans la circulation et en réduisant le nombre d'accidents. -VNA