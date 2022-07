Phnom Penh, 15 juillet (VNA) – La police anti-drogue cambodgienne a arrêté un gang de 11 étrangers soupçonnés de produire des drogues et saisi près de deux tonnes de stupéfiants à Phnom Penh et dans trois autres provinces, a rapporté le Khmer Times.

Les suspects ont été conduits au tribunal municipal de Phnom Penh le 13 juillet. Photo : Dap news

Les suspects ont été appréhendés lors de raids sur sept sites dans les provinces de Phnom Penh, Svay Rieng, Prey Veng et Kandal entre le 4 et le 9 juillet, après une enquête de trois mois.

Au total, 1,8 tonne de kétamine non finie et 276,7 tonnes de produits chimiques utilisés pour la production de drogues ainsi qu'un grand nombre d'équipements de fabrication et huit voitures ont été saisis.

Les onze suspects ont été déférés au tribunal municipal de Phnom Penh.- VNA