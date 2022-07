Kuala Lumpur, 25 juillet (VNA) - La performance du score de l'indice de bonheur de la Malaisie (MHI) 2021 était de 6,48 sur 10, reflétant un niveau heureux, selon les conclusions du Département des statistiques de Malaisie.

Un marché à Kuala Lumpur (Malaisie), le 1er septembre 2021. Photo : AFP/VNA

Le statisticien en chef Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin a déclaré que le tout premier MHI 2021 a révélé que la plupart des Malaisiens sont satisfaits de leur vie, à la suite d'une enquête nationale menée par le Département.L'enquête s'est déroulée entre septembre et novembre de l'année dernière auprès de 42.446 répondants de tous les horizons à l'échelle nationale, a rapporté le site d'information Malay Mail.Il compte 73 indicateurs couverts par les 13 composantes de MHI à savoir la famille, le logement et l'environnement, la participation sociale, la santé, les moyens de communication, l'éducation, la vie professionnelle, le revenu, la sécurité publique, l'emploi du temps, la religion et la spiritualité, la culture et l'expérience émotionnelle.La catégorisation était basée sur un score de 1 à 10 allant de très mécontent à très heureux pour indiquer le degré de satisfaction des répondants, un score supérieur à 6,01 signifiants qu'ils sont satisfaits.Dans l'ensemble, les 13 composantes étaient à un niveau satisfaisant avec des scores allant de 6,04 à 7,23. L'analyse par sexe a montré que les femmes (6,49) enregistraient un score plus élevé que les hommes (6,46).Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin a déclaré que les scores des répondants malaisiens et étrangers ne différaient pas beaucoup, à 6,49 et 6,32 respectivement.-VNA