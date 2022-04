Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2045 (Planification de l’électricité VIII), a pris en compte le remplacement des projets de centrales à charbon et de ceux qui sont encore en suspens.

Cette information a été faite lors d’une réunion du Conseil national d'évaluation tenue le 26 avril à Hanoï sous la présidence du vice-Premier ministre Le Van Thanh.

S'exprimant lors de la réunion, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a déclaré que le plan visait également un équilibre dans la production d'électricité entre les régions et encourageait le développement d'autres combustibles comme l'hydrogène et l'ammoniac.

Le Dr Ngo Tuan Kiet, directeur de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam, a déclaré que les données sur l'éolien offshore et terrestre ont été mises à jour dans ce plan. Cependant, les chiffres actualisés des organisations internationales ne suffisent pas et nécessitent encore des études et des évaluations, a-t-il ajouté.

La réunion du Conseil national d'évaluation sur le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2045. Photo: VNA

Avec l'inclusion des engagements du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le plan a ouvert des opportunités pour le développement de l'énergie éolienne, en particulier l'énergie éolienne offshore, selon le professeur associé Dr. Pham Hoang Luong, membre du Conseil national d'évaluation.

Il a souligné la nécessité pour le Vietnam d'établir prochainement une planification nationale de l'espace marin d’ici 2045 qui promeuve sa gestion et son utilisation durables au service des activités économiques.

Selon la Planification de l’électricité VIII, la capacité électrique nationale d'ici 2030 serait de 146.000 mégawatts (MW), soit 35.000 MW de moins que la quantité du plan précédente, a-t-il déclaré, notant qu'il vise à réduire la part de l'énergie au charbon et à augmenter celle des énergies renouvelables.

Ce plan a défini une feuille de route pour réduire drastiquement l'énergie au charbon afin de la convertir et de la remplacer par des sources d'énergie propres, en particulier l'éolien et le gaz. D'ici 2045, l'ensemble du système ne disposera que de 9,6 % d'énergie au charbon, tandis que l'éolien et le solaire représenteront 50,7 %, garantissant les engagements du pays en matière de conversion d'énergie et de protection de l'environnement.

Le vice-Premier ministre a chargé le ministère de l'Industrie et du Commerce et d'autres ministères et agences concernés de recueillir les avis du conseil et de finaliser le projet de plan pour le soumettre en mai au Premier ministre pour approbation. -VNA