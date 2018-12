La plage Kem de Phu Quôc. Photo: NDEL



Hanoi (VNA) - Flight Network, le plus grand réseau touristique du Canada, a récemment classé la plage Kem de Phu Quôc (au Sud du Vietnam) au Top 100 des plus belles du monde en 2018.



Selon l’enquête annuellement réalisée par Flight Network, le Top 3 comprend la plage Shipwreck relevant de l’île de Zakynthos en Grèce, la plage Whitehaven de l’État de Queensland en Australie, et à la Hidden Beach de la ville de El Nido aux Philippines.



La plage Kem, situé sur l’île de Phu Quôc, est classée 43e rang. C’est la première plage du Vietnam figurant dans cette liste.



La plage Khem, ou autrement appelée plage Kem, est située au Sud de l’île, dans le bourg de An Thoi, à 25 kilomètres du bourg de Duong Dông, province de Kiên Giang (au Sud).

La particularité de Kem toujours impressionnante pour les visiteurs est sa forme en arc, entre des forêts verdoyantes. Elle est encore plus connue grâce au JW Marriott Phu Quôc Emerald, classé dans le top 50 des meilleurs Resorts & Spa du monde par le magazine Conde Nast Traveller. -NDEL/VNA