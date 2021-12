Hanoi (VNA) – La plage de Mui Ne occupe la 9e place du classement de Bounce, très appréciée pour les prix bon marché de ses hôtels et son climat doux.

La plage de Mui Ne. Photo : VnExpress



Bounce, leader mondial de l’application de stockage de bagages, a annoncé récemment les résultats d’un sondage sur les meilleures destinations balnéaires en 2021.



Le sondage a été mené auprès de 100 destinations de villégiature magnifiques et célèbres dans le monde, toutes évaluées en fonction de facteurs tels que température de l’eau, météo, précipitations annuelles, prix des hôtels, nombre de restaurants, de bars et de hashtags Instagram.



La plage de Mui Ne à Phan Thiet, Binh Thuan, s’est classée 9e avec 5,84 points. Mui Ne est également la seule destination dans le top 10 avec un prix moyen des hôtels inférieur à 55 dollars la nuit,une température moyenne annuelle d’environ 26,5°C, des centaines de restaurants et de bars. - CPV/VNA