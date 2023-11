La secrétaire permanente du Secrétariat, Truong Thi Mai, et le vice-président du 14e Comité national de la CCPPC, Wang Yong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La secrétaire permanente du Secrétariat, Truong Thi Mai, a déclaré que la Chine est une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam, en recevant une délégation de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) le 30 novembre à Hanoï.



La délégation chinoise, dirigée par Wang Yong, vice-président du 14e Comité national de la CCPPC, effectue une visite au Vietnam pour participer au 2e échange d'amitié entre le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et la CCPPC, entre les Comités du FPV et ceux de la CCPPC de localités frontalières.



Truong Thi Mai, également membre du Bureau politique, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a remercié le Parti, l'État et le peuple chinois pour leur soutien précieux à la lutte d’hier pour l'indépendance nationale du Vietnam comme à son processus d’édification du socialisme et de développement national d’aujourd’hui.



Elle a également salué la coopération entre le FPV et la CCPPC, avant de leur proposer de continuer à multiplier les activités de coopération pratique, notamment en favorisant les échanges entre les habitants des zones frontalières, ainsi que de travailler ensemble pour le développement des deux pays, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région comme dans le monde.



De son côté, Wang Yong a informé Truong Thi Mai des résultats de la coopération entre le FPV et la CCPPC. Il a affirmé que la CCPPC continuerait à travailler en étroite collaboration avec le FPV pour bien mettre en œuvre les directives et les perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays, et contribuer au développement des relations entre les deux Partis, les deux pays et les peuples. -VNA