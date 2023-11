Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat du Parti, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, présidente du groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Japon, etï l'ancien ambassadeur spécial Vietnam-Japon, Sugi Ryotaro. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat du Parti, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, présidente du groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Japon, a reçu le 30 novembre à Hanoï l'ancien ambassadeur spécial Vietnam-Japon, Sugi Ryotaro, est en visite au Vietnam.



Truong Thi Mai a exprimé son respect pour les contributions positives et continues de Sugi Ryotaro au cours des 30 dernières années aux relations Vietnam-Japon. Elle l'a également remercié pour l'amour qu'il porte au Vietnam, en particulier pour les enfants en situation difficile, et pour ses activités afin de promouvoir les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre Vietnamiens et Japonais.



Elle lui a proposé de continuer à soutenir les relations entre les agences compétentes des deux parties, et à encourager le gouvernement japonais à mettre en place des politiques favorables à la communauté vietnamienne au Japon...



De son côté, Sugi Ryotaro a informé Truong Thi Mai de prochains programmes de coopération dans les domaines de la culture, des arts et du soutien aux enfants en difficulté au Vietnam. Il a affirmé sa volonté de continuer à servir de «pont d'amitié» pour enrichir continuellement le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon.-VNA